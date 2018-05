Hoofdredacteur Chantal: ‘Ik haat yoga! Echt’

Chantal (40) is waarnemend hoofdredacteur van Flair. Ze is single moeder van Ravi (3).

Chantal: ‘Ik heb een borduursetje gekocht: een boekenlegger met schaapjes erop’

In deze Flair hebben we lekker veel in-balans-verhalen. Past perfect bij mij, want ik ben een weegschaal, en zoals een echte weegschaal betaamt altijd op zoek naar balans. Maar op de een of andere manier krijg ik die weegschaal nooit mooi, eh, in balans. Of hij schiet omhoog, of omlaag. Dat betekent dus over het algemeen hoge pieken. Ik doe niks met mate, altijd vol gas. Is leuk, want ik haal alles uit het leven, al zeg ik het zelf. En maak altijd van alles mee. Zo veel dat het bijna ongeloofwaardig is. Echt waar, over mij kun je een boek schrijven.

Lang verhaal kort: ik ben jaloers op Maaike die vertelt hoe ze na een burn-out (dat ik die nog niet heb, is een wonder) weer leerde genieten van gewoon niks doen, van staren naar een grasspriet. Op het moment verlang ik daar erg naar. Maar, kom ik even met de andere kant van dit verhaal: ik haat yoga! Echt! Ik was laatst in Berlijn en daar is een extreme yogahype aan de gang. Je hoort er bijna niet bij als je niet met een yogamat onder je arm naar je werk loopt. Of vóór je werk nog even in de neerwaartse hond gaat liggen. Of staan, daar wil ik van af zijn. Daarom ben ik heel blij met het verhaal van Helena, zij wordt agressief van yoga. Ik dacht altijd dat ik de enige op aarde was, blijkbaar ben ik toch niet zo uniek.

Yoga is dus niks voor mij, ik krijg juist veel energie van bezig zijn. Dus ik ga met Ravi zijn kamer pimpen. Ja, daarover staat ook van alles in deze Flair. Kijk, van dit nummer raak je pas in balans. Doe er je voordeel mee.

De editorial van Chantal komt uit Flair 18. Flair ligt t/m 8 mei in de winkel.