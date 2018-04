Chantal: ‘Sowieso zitten we voor altijd aan elkaar vast’

Chantal (40) is waarnemend hoofdredacteur van Flair. Ze is single moeder van Ravi (3).

De beste vriendschappen tussen man en vrouw zijn vaak die tussen exen. Tenminste, dat zegt de deskundige in het artikel Laten we vrienden blijven (in de nieuwste Flair, die nu in de winkels ligt). Ik, vorige zomer gescheiden, met kindje, vond dat super-interessant. En ja, ik kan daarover meepraten. Bij ons begint die er namelijk te komen, die vriendschap. Maar er was inderdaad eerst die periode van rouw. En van boosheid. En verdriet. Ik kan me voorstellen dat dat in de toekomst beter wordt. Sowieso zitten we voor altijd aan elkaar vast, want: kind.

Afgelopen zondag belde hij ineens. Of ik even met onze zoon Ravi wilde langskomen in zijn nieuwe huis, dicht bij het onze. Kon Ravi zijn nieuwe slaapkamer zien, wist ik waar ons kind terechtkwam. Ik vond het een goed idee. De ex had ook nog eens gevulde hete pepers in huis, mijn lievelings, die ik sinds de scheiding niet meer had gegeten. Ik nam er meteen drie. Ravi en ik kregen een glaasje limonade, en hij had een ‘gezond’ koekje voor onze kleine man in huis. Kortom: hij scoorde punten. Hij moest lachen toen ik stoer doch charmant over een hekje wilde klimmen, maar half bleef haken.

Erna ben ik met Ravi in onze tuin gaan werken. Bamboe planten. Tegen de inkijk voor het raam, want ik woon aan een populair wandelpad. Kijk, en dat brengt mij weer bij de Erop-uitjes die je kunt lezen in de nieuwste Flair! Maar liefst 31 ideeën voor een heerlijk dagje uit! Met je vriendin, moeder, buurvrouw, man of kinderen. Of allemaal. Scoor je ook punten mee.

