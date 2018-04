Chantal: ‘Ik heb een borduursetje gekocht: een boekenlegger met schaapjes erop’

Chantal (40) is waarnemend hoofdredacteur van Flair. Ze is single moeder van Ravi (3).

Deze week heb ik erg gelachen met collega-vriendin Aleida. We probeerden het artikel Alle touwtjes in handen in duidelijke taal op te schrijven, zodat jullie straks allemaal zo’n geweldig kussen kunnen weven. Aleida: ‘Volgens mij had ik vroeger zo’n weefapparaat.’ Ik vloog bijna van mijn stoel en riep: ‘IK OOK!’ Allebei konden we weven als de beste, maar opzetten en het er weer afhalen, dat ging alleen niet. Het mooie was, ik zag mezelf weer zitten, hoe oud zal ik geweest zijn, een jaar of negen?

Anyway, ik ga een bekentenis doen. Ik heb een borduursetje gekocht: een boekenlegger met schaapjes erop. Ik ben namelijk nogal chaotisch, maar gedij goed in chaos. Ik heb een heel drukke baan, waarbij ik alles door elkaar doe, elke dag weer. Dan kom ik thuis, en daar wacht ook nog een chaos op mij, want single mom. Mijn vader heeft Alzheimer, vergevorderd, nou dat zorgt ook voor chaos! Kortom: borduren moest rust brengen.

Het was een tip van vriendin Chantal, die tegenwoordig kleurt en daar superrustig van wordt. En volgens mijn moeder borduurde ik als kind schilderijen, kaarten, ABC’s, ik was niet te stoppen! Ik kan me er nog weinig bij voorstellen, maar ik wilde altijd handwerken. Staat zelfs in een schriftje van de kleuterklas: Chantal borduurt graag en kletst als een omaatje. Bij mijn moeder op zolder ga ik op zoek naar dat weefding. En anders waag ik me toch maar aan het stappenplan voor dat kussen.

Kom ik weer even terug op Aleida: zij gaat Flair verlaten, ik heb met haar heel veel avonturen beleefd, dus ik ga haar missen. Voor Aleida doe ik daarom de weef! Allemaal de armen omhoog!

