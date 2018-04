Chantal: ‘De liefde voor de Spaanse taal begon toen ik acht maanden door Zuid-Amerika ging reizen’

Chantal (40) is waarnemend hoofdredacteur van Flair. Ze is single moeder van Ravi (3).

Lees ook: Chantal: ‘Sowieso zitten we voor altijd aan elkaar vast’

Ik ben gek op de Spaanse taal. Eigenlijk ook op Frans, nog mooier, maar Spaans heeft temperament. En daar hou ik van. Na mijn studie reisde ik veel door Zuid-Amerika en bezocht ik een periode alleen maar Spaanstalige landen. Van Cuba en Honduras tot Peru en Mexico. De liefde voor de Spaanse taal begon zeventien jaar geleden, toen ik acht maanden door Zuid-Amerika ging reizen. Die reis begon met een intensieve talencursus. Ik studeerde Spaans in Antigua, Guatemala. Toen ik aankwam, sprak ik geen woord. Het enige wat ik uitbracht, was hola en olé. Maar dat kwam goed.

Ik logeerde twee maanden bij een gastgezin en ging overdag naar school, waar ik privéles kreeg. Die vrouw kletste de oren van mijn kop. Je begrijpt: na die twee maanden kon ik me prima redden in het Spaans en daarna reisde ik nog een halfjaar door Latijns-Amerika rond. Gewoon liftend, achterin in een pick-uptruck of op het dak van een overvolle bus, tussen de geiten, kippen en varkens. Backpack om en gaan. Dat ik dat durfde!

Tegenwoordig houd ik het iets dichter bij huis. Want: kind. En ben ik meer van het comfort. Ik wil een lekker bed, en die backpack heb ik ingeruild voor een Samsonitekoffer.

Het kind heb ik overigens wel meegenomen naar Ibiza. Dat was leuk. Maar nog leuker lijkt het me om Mallorca en Menorca te ontdekken. Ik denk zomaar dat je, als je het reisverhaal op in de nieuwste Flair leest, het met me eens bent en spontaan zin krijgt in een vakantie naar deze Spaanse eilanden. Vamos!

De editorial van Chantal komt uit Flair 16. Flair ligt t/m 24 april in de winkel.