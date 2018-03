Britt Dekker: ‘Ik heb geleerd om íets langer na te denken. Dat lukt soms wel, soms niet’

De televisiester van Britt Dekker kakte net zo snel in als-ie steeg, maar dat betekent niet dat ze sip thuis zit. Integendeel: haar YouTube-kanaal PaardenpraatTV is zo populair dat ze er al meer mee verdient dan ze ooit deed bij RTL 5.

‘Ik ben er bijna, maar ik kan het niet vinden!’ Britt is iets te laat en er klinkt paniek in haar stem. Terwijl ze doorpraat, draait een auto als een ijsbeer rondjes voor het raam van de interview- en fotografielocatie. Achter het stuur een asblonde vrouw, superslank postuur, beige sweater. Het is Britt. ‘Ik had helemaal niet gezien dat de naam van de locatie op het gebouw staat,’ lacht ze verontschuldigend als ze even later is binnengestormd. Het is exact deze naïeve, ongecompliceerde en licht onwetende houding waarmee ze Nederland tijdens haar doorbraak in 2010 wist in te pakken, met als keerzijde van de medaille dat ze het stigma ‘dom blondje’ opgeplakt kreeg. ‘Op een gegeven moment ga je daar zelf in geloven,’ aldus Britt, die het bestellen van thee, koffie of een broodje vastberaden afwimpelt.

‘Totdat ik een keer Ad Visser (oud-presentator van Toppop, red.) en een heel boeiende filosoof sprak die tegen mij zeiden: ‘Jij bent juist heel slim, want je vraagt je dingen af die door andere mensen al als waarheid worden gezien.’ Ze maakten de vergelijking met de man die op een gegeven moment zei dat de wereld rond was, terwijl iedereen er in die tijd van overtuigd was dat we op een platte aarde leefden. Hij werd voor gek uitgemaakt, maar hij dacht net als ik verder na over dingen, aldus Ad en de filosoof. Natuurlijk heb ik superdomme opmerkingen gemaakt, zoals de keer dat ik zei dat Nelson Mandela een bekende Surinamer was. Na één seconde wist ik al: o nee, hij is niet Surinaams, alleen was het fragment toen al opgenomen.’

Schaam je je als je dat soort fragmenten terugziet?

Haalt haar schouders op: ‘Weet je? Mensen die mij echt kennen, weten dat ik vaker zulke opmerkingen maak. Gewoon, omdat ik er snel iets uitflap. Wat ik heb geleerd, is om íéts langer na te denken. Dat lukt soms wel, soms niet.’

Vorig jaar werd publiekelijk in twijfel getrokken of je echt dom was of een gehaaide zakenvrouw met een enorme trukendoos. Wat deed dat met jou?

‘Eerst dacht ik: ik heb niets te vrezen, want stel dat ze een onderzoek gaan beginnen onder alle mensen om me heen, dan horen ze vanzelf dat ik echt ben. Maar op een gegeven moment werd de discussie steeds groter. Iedereen had het erover en stelde vragen aan mij: ‘Ben je stiekem een act?’ Daar heb ik me heel druk over gemaakt, want het is gewoon echt niet waar. Dit is wie ik ben. Klaar.’

Had je ooit kunnen denken dat een datingprogramma het startsein zou zijn voor een televisiecarrière?

‘De meeste BN’ers stippelen hun hele carrière uit: ze gaan bij de krant werken, worden redacteur, gaan presenteren. Ik werd gewoon voor de lol door een vriendin opgegeven voor Take Me Out, maar ik vond het eerst helemaal niks. Op de manege waar ik voor 15 euro per dag werkte was het simpel: geen geroddel, geen gezeik. In de visagieruimte van Take Me Out zag ik meteen allemaal van die types die ik op school altijd had ontweken: meiden die alleen maar bezig zijn met hun uiterlijk, hun haar en jongens. Ik voelde me totaal niet op m’n gemak en heb me er op dag één expres uit laten stemmen, maar eenmaal thuis hing de redactie alweer aan de lijn: of ik niet terug wilde komen, alsjeblieft? Ze zouden me per aflevering goed betalen en ik zou ze er enórm mee helpen. Ik ben teruggegaan en voelde me daarna niet meer vrij om eruit te stappen. Bijna elke week zat ik in De TV Draait Door en kort daarna was ik een paar keer te gast in de media-uitzending van De Wereld Draait Door. Er was geen weg meer terug.’

Dat klinkt alsof alles je overkwam.

‘Dat was ook zo, maar ik vond het eigenlijk hartstikke grappig. Ik mocht ineens naar de première van een film waar ik normaal een kaartje voor moest kopen, iedereen deed superaardig tegen me, overal werd ik in de watten gelegd: ‘Heb je honger? Wil je iets drinken?’ Ik zie om me heen vaak dat mensen gaan zweven als ze zo op handen worden gedragen, maar het is mijn geluk geweest dat ik ondanks de scheiding van mijn ouders uit een superstabiel gezin kom en vrienden had die ook allemaal een beetje boeren waren. Dat hield me met beide benen op de grond.’

Is het opzet dat je in de verleden tijd over je vrienden praat?

‘Toen ik aan Take Me Out meedeed, had ik een heleboel vriendinnen. Dat is nu veel minder. Ik merkte op een gegeven moment dat er dingen gingen veranderen. Ze deden alsof ze alles van me konden krijgen of ze vonden me alleen interessant vanwege mijn bekendheid. Dat vond ik jammer, maar het is ook een soort natuurlijke selectie.’

Zijn je ouders nooit bezorgd over je geweest?

‘Mijn moeder werkt op de intensive care van het ziekenhuis en mijn vader heeft tot aan z’n overlijden vorig jaar gewerkt als banketbakker, dus het televisiewereldje stond best ver van ze af. Ik denk dat ze zich soms wel zorgen hebben gemaakt, maar dat hebben ze nooit uitgesproken. Zij zagen ook wel dat ik veel gave dingen mocht doen en stimuleerden me daarin. Mijn vader keek bijvoorbeeld altijd naar De Wereld Draait Door en tijdens een van de media-uitzendingen heb ik hem meegenomen naar de studio. Matthijs introduceerde me altijd met allemaal toffe bewoordingen, dus dat was voor mijn vader heel cool om mee te maken.’

Vond je het moeilijk om de overstap te maken van televisie naar YouTube?

‘In het begin wel, toen voelde het als een soort degradatie. Ik had ook geen idee of het een succes zou worden, want al die kanalen over make-up en het leven in het algemeen zijn veel breder georiënteerd dan een kanaal over paarden. We richten ons met PaardenpraatTV ook nog vooral op jongeren, dus het is eigenlijk een niche binnen een niche. Het is daarom extra tof dat we binnen twee jaar al meer dan honderdduizend abonnees hebben. Voor de echt grote YouTubers is dat een aantal van niks, maar al die mensen passen niet eens in de Arena en Ziggo Dome bij elkaar. Ik vind dat wel een mijlpaal en had totaal niet verwacht dat het zó goed zou gaan.’

Verdien je er genoeg geld mee om van rond te komen?

‘YouTube en online kijken gaan nog veel groter worden, maar ik verdien er al net zo veel mee als toen ik bij RTL 5 werkte. Dat is voor mij goed genoeg. Ik zeg altijd: je bent rijk als je kunt doen wat je wilt. Mijn standaarden daarin zijn niet zo hoog. Ik hoef geen Porsche en ben blij als ik mijn drie paarden kan verzorgen.’

