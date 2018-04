Birgit Schuurman: ‘Ik geloof in ware liefde op een niet-romantische manier’

A Fool for Love, het nieuwe album van Birgit Schuurman (40), staat vol eerlijke en authentieke songs. ‘Het zijn liefdesverklaringen voor mijn man, maar ook spijtbetuigingen: Sorry-I-fucked-up-songs.’

Lees ook: Deze acteurs hopen we te zien in ‘Toen ik je zag’

Na twaalf jaar heb je weer een nieuw album uit: A Fool for Love. Eng?

‘Ik was voor de presentatie in de Melkweg twintig procent zenuwachtig, maar ik had er vooral heel veel zin in. Het is twee jaar geleden dat ik eraan begon te schrijven. Ik wilde nu weleens laten horen waar ik al die tijd mee bezig ben geweest.’

Waarom heeft het zo lang geduurd voordat er een nieuwe plaat kwam?

‘Daar is niet echt een goede reden voor. Het was ook niet zo dat ik geen muziek meer wilde maken, maar bij het album hiervoor had ik minder gevoel. Toen hield ik veel rekening met wat de radiozenders zouden willen draaien. Niet dat ik mezelf totaal verloochende, maar ik werkte niet vanuit mezelf. Mijn nieuwe album heb ik gemaakt zonder concessies te doen. Het is precies zo geworden zoals ík wilde.’

Hoe omschrijf jij de sound?

‘Bij popmuziek denk ik zelf altijd aan Wham! en Britney Spears, maar popmuziek is ook Lana Del Rey, Haeven. Op dit album staat popmuziek waarin piano en cello samensmelten met vet geproduceerde beats, maar er staan ook intieme, kleine liedjes op. Sommige songs hebben bijna een filmische vibe. Ken je de soundtrack van Drive? Er staat een aantal van dat soort liedjes op. Andere nummers hebben weer een beetje een eighties-achtige sound.’

Het album gaat over jezelf. Wat komen we te weten dat we nog niet wisten?

‘Het ijkpunt voor de songs was dat ik eerlijk, oprecht, eigenzinnig en authentiek wil zijn, dus het is een heel persoonlijk album geworden. Er staat een nummer op voor mijn zoontje, maar ook een nummer dat ik voor mijn beste vriendinnetje heb geschreven. Zij krijgt in haar leven best veel voor haar kiezen, dus ik zing op het nummer Shoot a Star dat ik alle sterren aan de hemel voor haar wil schieten, zodat we samen kunnen wachten tot ze vallen en ontelbaar veel wensen kunnen doen. Er staan liefdesverklaringen voor mijn man op, maar ook spijtbetuigingen: Sorry-I-fucked-up-songs.’

Waar gaan die Sorry-I-fucked-up-songs over?

Lachend: ‘Waar je denkt dat ze over gaan?’

Dan denk ik als eerste aan vreemdgaan.

‘Ja, nou, dat dus. Maar daar ga ik niet zo heel veel over zeggen. Ik heb tijdens het maken van de nummers zitten puzzelen op wat ik op welke manier zeg. Als ik daar in interviews diep op inga, wordt wat kunst is een reallife soap. Dat ga ik niet doen. I fucked up, dat wordt wel duidelijk als je naar de tekst luistert. Het gaat erover waar je dan staat en of je doorgaat met elkaar. En zo ja, hoe je dat dan doet.’

Heeft je huwelijk met Arne op klappen gestaan?

‘Nou… op klappen. Dat is een groot woord. Het is inmiddels al een tijdje geleden, maar het was geen gemakkelijke periode. Het fijne aan muziek is dat je al je gevoelens daarin kwijt kunt. Natuurlijk heb ik de nummers die daarover gaan aan Arne laten horen: ‘Dit is wat ik maak, vind je dat oké?’ Het is toch je privéleven dat je in een kunstvorm naar buiten brengt.’

Vindt hij het moeilijk of juist mooi dat je open bent over jullie relatieproblemen?

‘Het herinnert eraan en dat is het lastige. Maar hij vond het ook mooi en lief en zei: ‘Ik wil je niet censureren in je maakproces en je kunst.’ De nummers zijn respectvol en vol liefde en ik denk voor iedereen met een relatie zeer herkenbaar.’

Geloof je in ware liefde?

‘Ik geloof totaal in de ware, pure liefde op een niet-romantische manier. Die liefde voel ik sowieso voor mijn kind. En voor mijn familie. Mijn ouders, mijn zus. Zolang ik met mijn man ben, voel ik voor hem ook een diepe liefde, maar dat is toch anders dan een bloedband. In een relatie kun je voor altijd en eeuwig zeggen, je kunt voor altijd en eeuwig voelen, maar je weet het nooit.’

Het hele interview met Birgit Schuurman lees je in de nieuwste Flair. Flair 15 ligt nu in de winkel!