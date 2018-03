Chantals laatste column: ‘Het lijkt me beter dat ik stop, voordat ik steen en been klaag’

Chantal (40) is single moeder van Ravi (3). Ze wonen in een gehucht op het platteland. Elke week schrijft ze over haar belevenissen in Flair.

Zo, beste mensen, dit was het dan. Ik stop ermee, niet met werken voor Flair, hoor, maar dit is wel mijn laatste column. Ongeveer een jaar heb ik jullie een eerlijk en oprecht kijkje in mijn leven gegeven. Een jaar waarin ik verhuisde van de grote stad naar het platteland met man en kind. Een jaar waarin die man, met wie ik ooit oud dacht te worden, en ik uit elkaar gingen. En zo’n beetje alles heb ik met jullie gedeeld in mijn column, zelfs mijn scheiding, iets waar mensen normaal gesproken niet met iedereen over praten. En nu vind ik het wel genoeg. Niet ineens hoor, het speelde al een tijdje in mijn hoofd. Want ik vind dat ik niet alles met de buitenwereld hoef te delen, en mijn zoontje Ravi vraagt er ook niet om. Zou wat zijn, als hij de columns later terugleest en denkt: mam, moest dat nou?! Je kunt natuurlijk ook denken: dan deel je toch niet alles in je columns? Maar ik schrijf vanuit mijn hart, vanuit mijn gevoel. Schrijven is voor mij een uitlaatklep. Dus om mijn pijn en verdriet heen schrijven zonder mijn ex te noemen en dus te kwetsen, dat is erg lastig. En op dit moment is mijn leven nu eenmaal gewoon even geen feestje.

Wat een jaar was dit, ik heb nog nooit zo’n heftig jaar gehad. Je zou bijna denken dat het één (de column) met het ander (het heftige jaar) te maken heeft. Is niet zo, weet ik, maar dat het intens was, dat voel ik nog elke dag. Ik had gewoon never nooit gedacht dat ik ooit een alleenstaande moeder zou zijn. Zo zie je maar, hoeveel er kan veranderen in een jaar. Maar, zoals jullie wellicht weten: ik hou niet van zeuren. Daarom lijkt het me ook beter dat ik stop, voordat ik steen en been klaag en jullie denken: heb je haar weer, met haar gezeur…

Ik wil jullie bedanken voor de lieve reacties. Gister nog, zat ik in het vliegtuig op de terugweg van een weekendje Berlijn met mijn supervriendin Anna, naast iemand die mijn column aan het lezen was. En op de Flair-viert-de-liefde-dag kwam de moeder van Luke (net als Ravi ook drie jaar) naar me toe en vroeg: ‘Ben jij Chantal, de moeder van Ravi?’ Dat zijn leuke reacties. Of de ‘fan’ die zelfs naar Mozambique was afgereisd vanwege mijn enthousiaste verhalen over dit te gekke land. Maar, die laatste column dus. Zwaar jaar, stress, verdriet en de zorg voor mijn kleine ventje: de koek is op! De tijd die ik vanaf nu overheb, die steek ik in mijn zoon. En in mezelf. Want dat heb ik best een beetje nodig.

