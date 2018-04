Benja Bruijing: ‘Zijn er nog mensen die stoffen?’

De was cheffen, stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen. Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Deze keer: Benja Bruijning.

In het kort

Benja Bruijning (28 oktober 1983) ken je van films en series als Alles is familie, Vechtershart en Zwarte Tulp. Vanaf 26 april is hij op het witte doek te zien in De Matchmaker. Benja heeft een relatie met actrice Anna Drijver. Met hun dochter Lea (1) wonen ze in een appartement in Amsterdam.

Wat doe je liever: stoffen of stofzuigen?

‘Zijn er nog mensen die stoffen? Ik zou dat misschien ook vaker moeten doen, want ik heb astma en alles. Maar ik stof nooit. Stofzuigen doet Anna ook vaker dan ik. Ik denk heel snel: ach ja, het is vies, maar morgen komt de werkster. Dan praat ik voor mezelf goed waarom ik het vandaag niet hoef te doen, omdat dat eigenlijk dubbelop is. Dit kost me zeker punten?’

Klopt. 0 punten

Hebben Anna en jij de taken netjes verdeeld?

‘Ja, zeker. Zo ben ik het wasmannetje en zit ik altijd te hameren op schone doekjes op het aanrecht. Anna is chef karton, dus zij brengt het karton weg. Ze is ook van de planten en het bloemschikken. Ik koop weleens bloemen en die geef ik dan aan haar. Als ik ze in een vaas zet, gaat het fout.’

Hij koopt bloemen! Da’s sowieso goed voor 1 punt

Wanneer waste het was-mannetje voor het laatst het beddengoed?

‘Ik ga het straks weer doen, want maandag is wasdag. Maar het is niet zo dat ik het élke maandag doe. Er zijn tijden dat ik mijn bed induik en avond na avond denk: o ja, ik had het bed moeten verschonen. Dat kan gerust weken duren.’

Wij zouden dit wasmannetje ontslaan. 0 punten

In hoeveel minuten verschoon jij een poepluier?

‘Dat ligt net aan de poepluier. Het kan vrij snel gaan, maar ik heb er zelden haast mee. Dat geldt voor veel dingen. Ik wil alles zo goed en efficiënt mogelijk doen. Dat kan in snelheid zitten, maar als het wat langer duurt en iedereen – in dit geval de baby en ikzelf – daardoor een goed humeur houdt, vind ik dat ook prima.’

Wijze woorden. 1 punt

Ben jij eerder rommelig of netjes?

‘Rommelig. Of laat ik het zo zeggen: ik heb mijn eigen systeem. Soms moet ik aan Anna vragen waar het nagelschaartje is en weet ze precies waar het ligt, terwijl ik het met geen mogelijkheid kon vinden. Maar ik weet dan weer dat er nog ergens een brief van de Belastingdienst rondslingert, die op drie plekken zou kunnen liggen. Meestal kan ik zoiets redelijk snel vinden, maar we hebben niet de inrichting van een Scandinavisch koffietentje met een lege witte tafel en één object dat een stoel blijkt te zijn. We hebben de ambitie om het netjes te houden, maar er liggen overal wel stapeltjes en dingetjes.’

Hij is zich in elk geval bewust van zijn rommeligheid. Daarom: een ½ punt

