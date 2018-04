Anna: ‘Ik ben nooit verliefd geweest op mijn man’

Elke week onthult een lezeres haar diepste geheim

Anna (32): ‘Ik maak er een zooitje van en dat heb ik helemaal aan mezelf te danken. Ik ben al vanaf mijn zestiende samen met Erik. We zaten bij elkaar op de havo. Ik was smoorverliefd op zijn beste vriend, Twan. Maar die zag mij niet staan. Inmiddels ben ik mijn halve leven samen met Erik, zijn we getrouwd en wil hij graag kinderen. Ik ook, maar niet met hem.

Stel je voor: je vriendenclubje op de middelbare school. Een paar meiden, een paar jongens, we waren met z’n zevenen. We deelden alles met elkaar, we namen het voor elkaar op en alle buitenstaanders wisten: daar kom je niet zomaar tussen. We kwamen vaak bij elkaar thuis, samen aan het huiswerk, samen spijbelen, voor het eerst uitgaan, we groeiden echt samen op. Natuurlijk waren er onderling soms ruzies en die konden best hoog oplopen, maar uiteindelijk kwam het altijd goed. Er waren in het clubje onderling ook wel wat relaties.

Ik was in die schooltijd smoorverliefd op Twan. Hij zag er goed uit, was heel sportief en kon goed voetballen. Er waren veel meiden gek op hem, maar het leek alsof het Twan niks deed. Mister Cool. Zijn beste vriend, ook uit het clubje, was Erik. Ze waren onafscheidelijk, altijd samen voetballen of skateboarden. Maar waar Twan het type ‘cool dude’ was, had Erik dat toch minder. Hij was lief en aardig en begripvol. Eigenlijk misschien wel een veel betere vangst dan Twan. Maar Erik deed mij niet trillen op mijn benen, had niet die blik waarvan ik smolt en was wat gewoner, doorsnee. Nou ja, je voelt het al aankomen: Twan had geen belangstelling voor me. Hij was een vriend, maar het werd me wel duidelijk dat het tussen ons nooit wat zou worden.

Erik daarentegen was wel geïnteresseerd in me. Op een schoolfeestje hebben we voor het eerst gezoend. Ik mocht hem graag en vond het geen enkel probleem om erin mee te gaan. Zo is het destijds begonnen tussen ons. Nou was een keer zoenen met iemand niet heel bijzonder, maar Erik maakte in de weken erna wel duidelijk dat hij gek op me was. En meer wilde. Weet je, die hele relatie is me gewoon overkomen. Erik was verliefd op me, liet dat merken en ik vond het wel best. Ik nam het niet zo serieus en ik vond het ook wel leuk om op een voetstuk geplaatst te worden.

Ik vraag me steeds vaker af of ik de rest van mijn leven wel met hem wil delen.

Toen we van school gingen, viel het clubje niet ineens uiteen. Een paar gingen studeren, een paar niet, maar ik heb nu nog steeds contact met iedereen. Erik en ik ging allebei studeren in Utrecht. We woonden toen allebei in een ander studentenhuis, maar we bleven een stel. In die tijd zijn we wel bijna anderhalf jaar uit elkaar geweest, maar uiteindelijk kwamen we toch weer samen. We moesten allebei even van het studentenleven genieten, maar waren dat ook zo weer zat. We wisten wat we aan elkaar hadden. Het is niet dat ik niet gek op hem ben, ik ken hem door en door en ik vertrouw hem.

Geloof me dat ik nooit ben vreemdgegaan. Eigenlijk hebben we best een goede relatie. Hij is een leuke kerel, heeft een goede baan, we hebben een mooi huis, prima seks, kortom: niks op aan te merken. Twee jaar geleden zijn we getrouwd. Ook dat voelde heel natuurlijk. Onze families klikken prima, kennen elkaar inmiddels ook al eeuwen en we hebben leuke vrienden. Twan is nog steeds een goede vriend van ons. Hij woont in het buitenland en is getrouwd, dus het is niet dat ik met hem bezig ben. Ik vind hem nog steeds leuk, maar die verliefdheid is voorbij. Mijn probleem is dat ik steeds vaker iets begin te missen. Het loopt allemaal wel, maar ik vind mijn leven zo saai. Erik en ik hebben het al vaker over kinderen gehad. Maar ik vraag me steeds vaker af of ik de rest van mijn leven wel met hem wil delen.

Ik weet dat hij een prima vader zal zijn, vast niets op aan te merken. Maar als ik mijn hart volg, dan kies ik voor een ander leven, met meer spanning. Bij Erik blijven betekent: sáái. Maar hoe vertel je aan je beste vriend dat je niet verder wilt? Geen kinderen samen, scheiden. Ik vind het tijd om voor mezelf te kiezen, hoewel ik weet dat zijn wereld gaat instorten.’

