Abbey Hoes: ‘Als oude zielen bestaan, heb ik er misschien wel een’

Twee Gouden Kalveren nam ze al mee naar huis, maar zelf blijft actrice Abbey Hoes (23) nogal nuchter onder haar succes. ‘Eerlijk: bij mijn toekomstdromen denk ik aan een gezin op een boerderijtje, niet aan werk.’

Ze ligt in een hardroze jurk met dito trui op de grond van een hotel in Amsterdam. Op commando van de fotograaf laat ze afwisselend een pruillip, serieuze blik en schaterlach zien. Abbey mag dan pas drieëntwintig zijn, met meer dan elf jaar werkervaring op zak kent ze het klappen van de zweep. Oftewel: voor een fotoshoot of interview draait de actrice uit Zwarte tulp en Petticoat haar hand niet om, ook al is het de tiende van deze week. ‘Ik ben eraan gewend dat het druk is. Dat vind ik ook fijn. Ik doe liever iets dan niets.’

Ze tikt snel een bericht op haar telefoon. Bestelt een latte en een uitsmijter. Trekt haar panterbloesje recht. En dan is ze klaar voor het interview. Aanleiding: haar rol in het derde seizoen van Videolands Nieuwe buren. Abbey vormt samen met haar vriend Tobias Kersloot een nieuw koppel in de serie, zoals eerder het geval was met Katja Schuurmans en Thijs Römer en Fedja van Huêt en Karina Smulders. Daarnaast maken oudgedienden en koppel Bracha van Doesburgh en Daan Schuurmans opnieuw hun opwachting en spelen ook Fockeline Ouwerkerk en Tibor Lukács mee.

Was deze rol een droom die uitkwam of gewoon een volgend project?

‘Ik heb hiervoor al aardig wat andere series gedaan. Om het oneerbiedig te zeggen, was het dus gewoon een volgend project. Maar wel een heel tof project, vooral door het team. De crew was leuk, ik kende al veel mensen. Dat helpt.’

Heb je de vorige seizoenen van de serie gevolgd?

‘Nee. Ik had er wel over gehoord – vooral van het concept dat er echte stellen in spelen – maar ik had nooit een aflevering gezien. Toen aan mij werd gevraagd of ik er met Tobias in wilde spelen, hebben we een paar afleveringen bekeken.’

Was het fijn om samen met Tobias in een serie te spelen?

‘We hadden in het begin onze twijfels, maar dat kwam vooral doordat anderen er twijfels over hadden. Mensen om ons heen, die benadrukten dat we nog zo jong zijn: ‘Jullie zijn pas een halfjaar samen, gaat dat goed, blijven jullie wel bij elkaar?’ Uiteindelijk hebben we besloten om er toch voor te gaan, omdat we allebei professioneel genoeg zijn om normaal te doen – zelfs na een breuk. Daar gingen we sowieso niet vanuit, anders zouden we niet samen zijn.’

In seizoen één was swingen een centraal thema. Heb jij dat weleens gedaan?

‘Nee, zeker niet! Dat ben ik ook niet van plan. Ik vind de liefde iets heel moois en puurs. Mijn vriend zie ik als mijn allerbeste vriend. Daar wil ik geen ander bij hebben. Dat heb ik ook niet nodig om het leuk te hebben.’

Oké dan, je moet kiezen: swingen of vreemdgaan. Wat wordt het?

‘Wauw. Staat er een pistool op mijn hoofd bij deze vraag? Ja? Dan ga ik voor swingen, puur en alleen vanwege het feit dat Tobias er dan van op de hoogte zou zijn.’

In dat scenario zou hij ook met iemand anders gaan. Ben je jaloers?

Volmondig: ‘Ja. Verschrikkelijk. En daar schaam ik me niet voor. Ik vind jaloezie iets natuurlijks. Als je je hart aan iemand geeft, is het logisch dat je verdrietig of jaloers wordt als daarop wordt getrapt.’

Is er ooit op jouw hart getrapt?

‘Tuurlijk. Dat is het moment dat je erachter komt dat het nooit zal blijven zoals bij je allereerste liefde, wanneer je denkt dat alles voor eeuwig over rozen zal gaan. Dat hoort er gewoon bij.’

Ben je daardoor voorzichtiger geworden in de liefde?

‘Voorzichtiger… ik denk dat ik een gezond wantrouwen heb.’

Hoe ver gaat dat wantrouwen?

‘Als je in een relatie geheimen voor elkaar hebt, ben je niet goed bezig. Zou ik het vermoeden hebben dat Tobias iets voor me verbergt, dan kan ik me voorstellen dat ik op een gegeven moment zeg: ‘Schat, mag ik alsjeblieft voor mijn gemoedsrust even in je telefoon kijken?’ Ik vind dat je daar open over moet kunnen praten, maar je moet er ook weer niet standaard vanuit gaan dat de ander vreemdgaat.’

Was het liefde op het eerste gezicht tussen Tobias en jou?

‘We leerden elkaar kennen tijdens de opnames van de serie VRijland. Dat is, uit mijn hoofd… acht jaar geleden. Tobias was toen dertien en ik was net zestien, dus er was niet meteen een vlam tussen ons. Hij was superjong en schattig en hij had een piepstemmetje. Ik was een ontzettende puber die het had over ‘de jonkies’. Kinderen van twaalf, daar ging ik echt niet mee om.’

