Elke, Maaike en Karlien: ‘Beetje bij beetje raken we haar kwijt’

21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Ver-van-je-bedshow? Niet voor Elke, Maaike en Karlien: hun moeder werd gediagnosticeerd met dementie op jonge leeftijd.

‘Op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje van een collega van mijn moeder: ze maakte de laatste tijd wel erg veel fouten en haar collega’s maakten zich zorgen. Het woord dementie viel. Of we zelf al iets hadden gemerkt, vroeg ze. Ik was stomverbaasd. Ik woonde niet bepaald naast de deur en had het druk met mijn gezin met kleine kinderen. Maar ook haar partner, met wie ze toen al jaren samenwoonde, had niks gemerkt. Ik wilde het niet geloven: dementie was toch een ziekte voor oude mensen? Mijn moeder was pas 53 jaar, ze werkte elke dag nog en was supersportief.

’s Avonds reed ik naar haar toe om het erover te hebben. Ja, ze had wel gevoeld dat er iets niet klopte: ze vergat dingen, kon niet altijd op haar woorden komen. Maar was dat zo erg? Had niet iedereen dat soms? Ik maakte een afspraak met haar huisarts voor de volgende dag. Zij liet mijn moeder een standaard vragenlijst invullen die een eerste indicatie kan geven van dementie. De vragen waren eenvoudig: in welke provincie woon je? Op welke verdieping bevinden we ons nu? Hoeveel is honderd min zeven? Maar de test was helemaal niet goed. Ik zat erbij en begreep er niets van. Hoe kon het dat ze die dingen niet wist? Ze is daarna nooit meer gaan werken.’

