10x succesvol switchen

Je voelt dat je iets moet veranderen, je kijkt misschien wel eens rond naar andere banen of praat met vrienden over je werksituatie. Dan ben jij toe aan een carrièreswitch. Flair zet 10 tips op een rijtje om succesvol te switchen.

1. Ken je passie

Pas als je weet wat je écht blij maakt, weet je wat je droombaan is. En als je dan de switich maakt van directiesecretaresse naar dolfijnentrainer, dan is het meteen begrijpelijker voor buitenstaanders als je vertelt dat dáár je hart ligt.

2. Overweeg vrijwilligerswerk

Ervaring kun je ook opbouwen door vrijwilligerswerk te doen. Je leert op een ongedwongen manier de kneepjes van het vak en krijgt meteen een beeld van wat je wel of niet aanspreekt. Ook kan dit een basis vormen van een heel waardevol netwerk.

3. Doe ervaring op

Als je nog geen ervaring hebt binnen de sector waarin je aan de slag wilt gaan, probeer dat dan op te zoeken. Door lid te worden van groepen bijvoorbeeld, je in te schrijven voor seminars of workshops, naar evenementen te gaan of door te netwerken. Je leert zo mensen kennen die jou heel veel nuttige info kunnen geven en die je misschien later ook nog op weg kunnen helpen in je nieuwe branche.

4. Leer bij

Je hebt vast niet álle skills voor je nieuwe droombaan al onder de knie. Een cursus/ opleiding/workshop volgen kan helpen om straks na je switch sterker te staan en de extra kennis geeft je zelfvertrouwen een boost.

5. Ga niet doemdenken

Een carrièreswitch gaat gepaard met onzekerheden, maar wat is nou écht zeker in het leven? Dat je in elk geval niet blij bent met wat je nu doet, dat staat vast. Wees overtuigd van jezelf en je eigen kunnen en neem de sprong.

