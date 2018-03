Zó heb je in 10 stappen je financiën weer op orde

Zijn jouw geldzaken één grote rotzooi? Geen paniek. Volg deze 10 stappen en je hebt alles weer keurig op orde.

1. Zoek die rondslingerende papieren nu eens uit

Wie heeft er niet zo’n stapel papieren liggen? Meestal liggen ze op de keukentafel, op het aanrecht of naast je computer. Het is nu écht tijd om ze eens door te spitten. Geen leuk klusje misschien, maar als beloning krijg je een beetje meer overzicht in je financiën. En je voorkomt dat je aanmaningen en boetes krijgt, ook wel fijn.

2. Wat komt er nou eigenlijk binnen?

Wat krijg jij iedere maand netto op je rekening gestort? Zoek dat ook uit voor je partner, als je die hebt. Ontvang je salaris? Een uitkering? Toeslagen? Of krijg je maandelijks geld terug van de Belastingdienst? Tel het allemaal bij elkaar op. Nu weet je wat er netto binnenkomt.

3. Ken je recht

Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinder-opvangtoeslag, kindgebonden budget? Onder een bepaalde inkomensgrens heb je recht op één of meerdere vormen van toeslag. Op de website van het Nibud kun je heel eenvoudig berekenen of je in aanmerking komt: B. Echt even doen, dit. Het kan je honderden euro’s per maand schelen.

4. En wat gaat er iedere maand uit?

De snelste manier om dit helder te krijgen is door in te loggen op je internetbankieren. Filter nu op je uitgaven. Zet al die uitgaven in een excel-bestandje. Nu zie je de naakte waarheid van waar je geld iedere maand naartoe ‘verdwijnt.’ Tel sommige bedragen eens bij elkaar op, bijvoorbeeld wat je in totaal uitgeeft aan eten en drinken. Schrik je ervan? Of valt het je mee? Zie je in je overzicht dat je ook veel contant geld opneemt door te pinnen? Waar geef je dat aan uit? Misschien kun je daar beter mee stoppen want zo heb je weinig inzicht in de kleinere uitgaven.

5. Budget stellen

Dit wil je misschien niet horen, maar om je financiën écht goed op orde te krijgen moet je budgetteren. Dat betekent dat je gaat bepalen wat je uit wilt geven aan bepaalde dingen, zoals boodschappen. Op de site van het Nibud kun je zien wat voeding gemiddeld kost, afhankelijk van de samenstelling van je gezin: N. Je kunt ook een budget maken aan de hand van wat je nu aan bepaalde kostenposten uitgeeft. Bewuster boodschappen doen scheelt een hoop geld. Goedkopere producten liggen vaak lager in de schappen, dus even bukken. Ook een weekplanning maken voor de avondmaaltijden scheelt flink. Zo hoef je nog maar één keer in de week naar de winkel en ben je dus minder vaak in de verleiding om te kopen. Je hoeft ook nooit meer eten weg te gooien. Het enveloppensysteem is een goede manier om een budget bij te houden. Wil je 450 euro per maand uitgeven aan boodschappen? Pin dat bedrag dan aan het begin van de maand, stop het in een envelop en betaal hier je boodschappen van. Zo zie je precies wat je nog overhebt.

