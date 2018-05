Met deze hoed steelt jouw viervoeter de show deze zomer

Nu het zo heet is, zie je dat ook jouw hond eronder te lijden heeft. Naast ervoor zorgen dat je het beestje zoveel mogelijk uit de zon houdt, is er nog een oplossing. Deze zonneklep is namelijk speciaal voor viervoeters.

Lees ook: In Engeland vindt deze zomer een hondenfestival plaats

Oké, we geven toe: het houdt alleen de zon wat uit zijn ogen. Maar alle beetjes helpen toch? Naast verkoelende snacks, is jouw hond ook sowieso de coolste van het hele blok. En je kunt ook nog eens kiezen uit verschillende kleuren en printjes. Zo leuk! De zonnehoed is dan ook speciaal gemaakt voor viervoeter, want zijn oortjes kunnen er makkelijk doorheen. Je bestelt hier al zo’n kek hoofddeksel voor ongeveer 2 euro.

Bron: Beautify | Beeld: eBay & Shutterstock