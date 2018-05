Zoekplaatjeshorror: de lolly tussen deze ijsjes vind je nóóit

Dudolf, de tekenaar die ons keer op keer vermaakt zijn heerlijk geïllustreerde zoekplaatjes (wie kan zich de panda’s, uilen, konijnen of sneeuwmannen nog herinneren?), heeft zijn potloden weer geslepen voor een nieuwe onmogelijke zoekopdracht.

Lastigste ooit?

Op zijn nieuwste creatie staan talloze ijsjes. Da’s normaal, op warme dagen zoals we die net achter de rug hebben, geen straf om naar te kijken (we duiken meteen even in de vriezer). Maar nu we de opdracht hebben om tussen al die vrolijke hoorntjes één miezerige kleine lolly te vinden, krijgen we toch lichtelijk de zenuwen. Is dit Dudolf’s lastigste creatie tot nu toe?

Kom er niet uit? De oplossing vind je hier.

