Zo zorgt Netflix ervoor dat we urenlang bingewatchen

Netflix: we kunnen er geen genoeg van krijgen. Maar hoe komt het eigenlijk dat we urenlang kunnen bingewatchen?

De streamingsdienst is in 190 landen beschikbaar en tikte onlangs de magische grens van honderd miljoen abonnees aan. Vicepresident productinnovatie Todd Yellin onthult tegenover het AD hoe Netflix het voor elkaar krijgt dat we urenlang blijven kijken.

‘De besturing moet hersenloos eenvoudig zijn,’ legt Yellin uit. ‘Mensen moeten geen seconde hoeven na te denken over de onderliggende technologie.’

Verboden woord

Er zijn een paar dingen die bijdragen aan die ultieme gebruikservaring. Ten eerste is ‘bufferen’ bij Netflix een verboden woord. Om dat te voorkomen heeft het bedrijf talloze wiskundigen in dienst en zal bijvoorbeeld een slechte internetverbinding het beeld niet verstoren.

Netflix is watching you

Ook speelt personalisatie een grote rol. ‘Wij weten wat je kijkt, op welk tijdstip, wat je vorig jaar keek en wanneer je na twee minuten afhaakte of juist niet,’ zegt Yellin. Vandaar dat Netflix je altijd goede adviezen geeft. Toch blijft de dienst ook altijd vernieuwend. Het is volgens Yellin een misvatting dat Netflix geen originele aanbevelingen meer doet vanwege de geavanceerde algoritmen. ‘Hoe vaker je kijkt, hoe meer we je smaak exploiteren, maar we proberen je ook altijd nieuwe dingen te laten ontdekken.’

