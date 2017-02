Zien: Deze man toverde een oude fabriek om tot een waar paleis

Toen de Spaanse architect Ricardo Bofill in 1973 een oude fabriek tegen het lijf liep net buiten Barcelona zag hij niet de reünie die het voor de meeste mensen misschien zou zijn, nee deze man zag een gebouw vol mogelijkheden. Hij kocht de fabriek en zo’n 45 jaar later heeft hij de fabriek samen met zijn team omgetoverd tot een waar paleis.

Het project kreeg de passende titel ‘La Fábrica‘ en hoewel het er al waanzinnig uit ziet, is het nog steeds niet af. Het gebouw stamt oorspronkelijk uit de Eerste Wereldoorlog en er was veel schade aan. Ricardo Bofill knapte het gebouw op en bekleedde de buitenkant van het gebouw met planten waardoor het een sprookjesachtige look kreeg. De binnenkant richtte hij in als woonruimte en kantoor. En hoewel het project dan misschien nog niet af is, mag het wat ons betreft al wel een droomhuis genoemd worden, kijk zelf maar!