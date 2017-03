ZIEN: Deze hond heeft iets te veel koffie gedronken

Soms stuiteren we op de redactie rond en lijken we over tónnen energie te beschikken. Meestal blijkt dan dat we onszelf voor de gek aan het houden zijn, want negen van de tien keer is deze energie het resultaat van meerdere koppen koffie nog voor de lunchpauze is aangebroken. Herkenbaar?

De hond van de mensen in deze video lijkt wel hetzelfde te hebben gedaan. Want de energie waarmee hij door de kamer stuitert, is bi-zar. Ooit zo’n dolle hond gezien?

