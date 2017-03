ZIEN: Dit getrouwde stel draagt altijd matchende outfits

Soms zie je getrouwde echtparen voorbij lopen, die dezelfde windjacks dragen. Of matchende fietsen én fietstassen hebben. Daar moeten we stiekem best een beetje om gniffelen. Maar het kan dus ook nóg groter aangepakt worden. Want dit echtpaar is al 37 jaar getrouwd, en draagt sinds dag 1 van hun huwelijk dezelfde outfits.

En da’s nog niet alles, want het echtpaar bezit over een flinke dosis zelfspot. Ze hebben een eigen Instagramaccount in het leven geroepen, waar ze alle foto’s van hun matching looks delen. En hoe! Het account heeft al ruim 80.000 trouwe volgers. Zo zoet. Bij het zien van deze foto’s moesten wij hardop lachen. Bekijk en oordeel zelf: dit is toch lief- en ietwat tenenkrommend tegelijk?

