Zien: de zingende tandarts die het internet verovert

Eerder vonden we voor jullie al een heel knappe tandarts en nu hebben we ook nog eens een zingende tandarts gevonden! De Britste tandarts Milad Shadrook zingt in zijn parodie op het nummer Shape of You van Ed Sheeran vrolijk over het poetsen en flossen van je tanden en hoopt iedereen zo aan te sporen tot een betere mondhygiëne. Wij zijn alvast overtuigd!

De tandarts heeft niet enkel een nummer ingezongen. Hij heeft ook een eigen kalender! De opbrengsten van de kalender gaan naar het goede doel. Hoe cool is dat?

The Singing Dentist

In het nummer dat Milad Shadrooh opnam zingt hij onder andere: ‘De tandarts is niet je favoriete plek en ik weet dat je niet wil gaan.’ en ‘Meisje, je weet dat je je tanden twee keer per dag moet poetsen en tussendoor moet flossen.’ Hij begeleidt het nummer met een waanzinnige mimiek en heel wat eyebrow-action. De catchy video werd via Facebook al zo’n 13 miljoen keer bekeken.

Het is niet het eerste nummer dat de zingende tandarts opnam. Eerder gingen parodieën die hij maakte op het nummer Return Of The Mack van Mark Morrison en het nummer Happy van Pharell Williams ook al viraal.

Bron: ad.nl