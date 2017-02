Yes: vrouwen van alle maten en leeftijden in de nieuwe Swimsuit Issue van Sports Illustrated

De nieuwste Swimsuit Issue van Sports Illustrated is er eentje waar wij best blij van worden. Voor deze editie maakte het blad namelijk gebruik van modellen van alle maten en leeftijden! Hoera!

Elk jaar brengt het blad Sports Illustrated een speciale editie uit: de Swimsuit Issue. Deze inmiddels beroemde editie staat vol met modellen in, je raadt het al, badkleding. Dit jaar kwam het blad echter met een extra speciale editie, want ze kozen ervoor om een grotere diversiteit van modellen te gebruiken, iets wat wij alleen maar kunnen toejuichen!

Vrouwen van alle maten

Zo besteed het blad veel aandacht aan de nieuwe badkleding collectie van ‘plus-size’ model Ashley Graham. De slogan van haar Swimsuits For All campagne is: Every Body, Every Age, Every Beautiful! Dat de ontwerpen echt voor alle mogelijke figuren flatterend zijn bewijst ze door voor de foto’s ‘echte’ vrouwen te gebruiken. Vrouwen die geen modellen zijn en die bewijzen dat de Swimsuits For All-ontwerpen van Ashley echt iedereen staan.

In 2015 stond Ashley Graham als eerste plus size model ooit in de Swimsuit Issue van SI en nu maakt ze dus een indrukwekkende terugkeer in het blad met deze campagne.

Every body. Every age. Every beautiful. See our ad in @SI_Swimsuit 2017! Bring the flavor to the beach in the new #AshleyGrahamxSwimsuitsForAll collection – now sizes 6-22! Shop link in bio. @theashleygraham A photo posted by Swimsuits For All (@swimsuitsforall) on Feb 8, 2017 at 7:30am PST

Vrouwen van alle leeftijden

Behalve het feit dat SI er voor koos om met vrouwen te werken die in het dagelijks leven geen model zijn, maakte het blad ook nog eens een ander statement. Dat vrouwen van alle leeftijden mooi zijn bewijzen ze nog maar eens door een fotoshoot Christie Brinkley, een model van 63 jaar oud.

Het Australische model stond 42 jaar geleden voor het eerst in de Swimsuit Issue. Nu poseert ze weer in het blad samen met haar twee dochters. En wauw, wat ziet ze er geweldig uit!

