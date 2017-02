YES: Deze sterren doen dit jaar mee aan ‘Carpool Karaoke’

Naast de babybuik van Beyoncé en de speech van Adele was er tijdens de Grammy’s van gisteravond nog een hoogtepuntje: de trailer van een nieuw seizoen Carpool Karaoke!

James Corden’s Carpool Karaoke begon oorspronkelijk als onderdeel van The Late Late Show, maar groeide al snel uit tot een waar internetfenomeen. De ene na de andere ster stapte naast Corden in de auto om zo mee te zingen, dansen en twerken met de grootste hits – vaak van henzelf.

Bestuurder

De show was zelfs zo’n hit dat Apple Music besloot het format op te komen en het een op zichzelf staande show te maken. Corden wordt niet de officiële host, maar neemt wel regelmatig plaats op de bestuurdersstoel naast de zingende sterren.

In het nieuwe seizoen maken onder andere Will Smith, Alicia Keys, John Legend, Ariana Grande, Seth MacFarlane en Metallica hun opwachting. Wanneer we de eerste aflevering precies kunnen verwachten, is nog niet bekend. Wij houden je op de hoogte!

Bekijk hieronder de trailer:

