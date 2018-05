Net een stap te ver: deze vrouw tekende het ‘Yanny of Laurel’-debat op haar wenkbrauwen

Na lange discussies, kwam de maker van het verwarrende geluidsfragment vorige week eindelijk met het verlossende antwoord. Je zou toch echt ‘Laurel’ moeten horen in het clipje. Maar voor als je nog niet genoeg had van dit raadsel, dan is er nu speciale ‘eyebrow art‘.

Gelukkig is deze versie compleet voor de grap en is het bedacht door Katie Kelly om het dilemma nog eens extra te bespotten. Haar volgers zien er de lol wel van in: ‘Is het nu Yanny of Laurel? Ik zie het niet.’

Bron: Pretty52 | Beeld: Instagram