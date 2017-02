UPDATE Wow: met dit trucje bespaar je geld bij je volgende McDonald’s bestelling!

We maken ons allemaal wel eens schuldig aan een bezoekje aan de McDonald’s. Soms is er nou eenmaal niets zo fijn als een lekkere vette hap, vooral na een avondje stappen. Maar wist je dat je eigenlijk altijd te veel geld neertelt wanneer je voor een grote portie gaat?

Onderzoek

Als je een medium menu bestelt, dan verwacht je een medium portie te krijgen. En bestel je een groot menu, dan verwacht je – logischerwijs – dat je grote porties krijgt. Een grote portie friet en een grote beker frisdrank. Iedereen gaat er vanuit dat je krijgt wat je bestelt. Maar na onderzoek blijkt het tegendeel waar te zijn.

Kingsters

De mannen van het YouTube kanaal Kingsters hebben de porties van McDonalds onder de loep genomen. Zij doen op video allerlei pranks en tests, en hebben met dit onderzoekje de ogen van vele fastfoodliefhebbers geopend. Want wat blijkt? Er zit eigenlijk helemaal geen verschil in de medium en large menu’s van McDonald’s!

In onderstaande video wordt getoond dat de inhoud van een grote cola bijna hetzelfde is als de inhoud van een medium cola. En zie jij verschil in de porties friet? Wij niet. Kijken!

UPDATE 05/12/2016

Ondertussen heeft McDonald’s op dit artikel gereageerd met het volgende:

Ha Redactie van Flair, wist je dat we deze jongens zelf hebben laten zien en ervaren dat er echt een verschil is in de bereiding van een medium en grote frisdrank. De frisdanktapmachines zijn exact afgestemd op 0,4 liter voor een medium frisdrank en 0,5 liter voor een grote frisdrank. Het toevoegen van ijsklontjes is handwerk, waardoor het soms lijkt alsof je meer frisdrank ontvangt. De streepjes op de frisdrankbeker geven de maat aan. Kijk je even mee naar de ervaring van de Kingsters?

Bron: rumble.com, YouTube.

