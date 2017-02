WOW: Dit 11-jarige Nederlandse meisje ging viral met haar brief aan Donald Trump

Donald Trump is momenteel nog maar een maand president, maar velen zijn het niet eens met zijn beleid en de beslissingen die hij ondertussen al genomen heeft. Zo was er de dag na zijn inauguratie al meteen een wereldwijde Women’s March en ook op Twitter kreeg de president al veel verwijten naar zijn hoofd geslingerd. De 11-jarige Tippe Kok uit Leiden besloot het echter anders aan te pakken…

Tippe Kok is nog maar 11 jaar oud, maar het meisje uit Leiden is het helemaal niet eens met de beslissingen van Donald Trump. Omdat ze nog een beetje te jong is om protestmarsen te organiseren, besloot Tippe om de president een persoonlijke brief te schrijven. Hierin gebruikt ze geen scheldwoorden of geeft ze geen kritiek op Trump, ze vraagt hem enkel waarom hij al die slechte dingen eigenlijk doet. Een aanpak waar vele volwassenen nog iets van kunnen leren!

Tippe verstuurde de brief via de officiële website van het Witte Huis, maar de kleine meid kreeg jammer genoeg nog geen reactie terug. Het internet was alvast razend enthousiast over de brief en Tippe werd onmiddellijk gebombardeerd tot Nederlandse heldin. Wij duimen alvast dat Trump de moeite doet om te antwoorden.

Hieronder kan je de brief lezen.

Al denken we dat vader en moeder wel even hebben geholpen met vertalen, Tippe weet wat ze zegt. Misschien een nieuwe hashtag starten met #TippeForPresident?

via GIPHY

Lees ook: