Hebben! Wine-opoly is het spel dat je dit weekend met je beste vriendinnen wil spelen

Dat Monopoly een spel is waarvan de populariteit nooit overwaait, moge duidelijk zijn. Er duiken telkens weer nieuwe varianten van het bordspel op, van een Friends-editie tot een versie geheel in het teken van ‘Stranger Things‘.

Lees ook: Bestellen, maar! Hier kun je de Monopoly Valsspelerseditie scoren

Aan dit rijtje voegt zich nóg een variant toe, en die wil je dit weekend nog spelen met je beste vriendinnen. Onder het genot van een glaasje wijn, want het zogeheten ‘Wine-opoly’ draait geheel om – je raadt het al – het alcoholische drankje.

Wijnkelder

Als je niet alleen houdt van wijn drinken, maar ook geïnteresseerd bent in de verschillende soorten die er bestaan, is Wine-opoly echt iets voor jou. Je leert namelijk spelenderwijs van alles over wijn en het doel is om zo veel mogelijk soorten wijn en druiven op te kopen (in plaats van straten bij het reguliere Monopoly). Daarnaast is het oppassen geblazen dat je geen geld verliest en je niet in de wijnkelder (lees: gevangenis) belandt.

Hebben? Je kunt het spel hier bestellen. Have fun!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Pretty52 | Beeld: iStock