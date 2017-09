Willen we: er bestaan nu heerlijke Pumpkin Spice Latte kaarsen

Nu we een paar regenachtige dagen hebben, denken we stiekem al een beetje aan de herfst. Daarbij hoort natuurlijk de zo geliefde Pumpkin Spice producten. Zo zijn we dol op de Pumpkin Spice Latte die Starbucks steevast introduceert. Van de geur dit heerlijke drankje kun je nu ook in huis genieten met deze bijzondere kaarsen.

Koffie-geur

Velen vinden de geur van verse koffie onweerstaanbaar en daar liet Etsy-gebruiker DoubleBrush zich door inspireren. Deze verkoper ontwikkelde kaarsen met de de geuren van Starbuck’s meest populaire drankjes en speciaal voor de herfst die voor de deur staat is daar de Pumpkin Spice Latte variant.

Schattig

Het kost zo’n tien euro, maar dan krijg je een kaars in een gerecycled Frappuccinoflesje. De geuren waar je uit kunt kiezen zijn, mokka, karamel, vanille en PSL.

Wie de kaarsen wil, moet de shop goed in de gaten houden, want ze zijn steevast uitverkocht!

Bron: Metro UK Beeld: Etsy