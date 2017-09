Willen we: altijd en overal je kat mee met deze rugtas

Wat is er nu mooier dan waar je maar wilt, je kat meenemen? Dit kan gewoon met dit bijzonder toffe gadget. Jij draagt je kat de hele wereld over en hij kan er nog van genieten ook, dankzij het raampje dat hem een prachtig uitzicht biedt.

We zijn maar wat dol op allerlei gadgets voor onze huisdieren. Daarnaast willen we hen het liefst zo vaak mogelijk bij ons in de buurt hebben. Speciaal voor iedere kattenliefhebber is er de Bubble Backpack. Met deze rugtas, die nog het meest wegheeft van een soort astronautenpak, neem jij je kat overal mee naartoe.

Ever had difficulties with pet transportation? Here's an innovative Bubble Backpack that will sure make it easier! #pettravel #travelwithpets #bubblebackpack #petbackpack Een bericht gedeeld door Even Pets Love It|Pet Supplies (@evenpets) op 11 Mei 2017 om 9:51 PDT

Rocket ship. #BubbleBackPack Een bericht gedeeld door JAXSON • F3 BENGAL (@jaxbengal) op 8 Sep 2017 om 10:36 PDT

Beeld: Instagram