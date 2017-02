Dit wíl je: Unicorn Coffee

Voor degenen die het nog niet wisten: wij zijn obsessed met alles wat met unicorns te maken heeft. Álles. En al helemaal als het in combinatie is met eten. Of drinken. Of glitters. Je kunt je wellicht dan ook wel inbeelden hoe blij wij werden toen we deze ontdekking deden. Want unicorn coffee bestaat en het is nog beter dan het klinkt. Goals!

Voor sommige drankjes, taarten of koekjes moet je afreizen naar een speciaal café of restaurant, die vaak niet eens in Nederland te vinden zijn. Een ticket naar Amerika voor een bakje koffie gaat ons net wat te ver . Maar dat hoeft met dit drankje dus niet, want je maakt het gewoon zelf. En ’t is nog gemakkelijk ook!

Het enige wat je nodig hebt voor deze kleurrijke coffee fix, is – niet geheel verrassend – koffie en melk. Daarnaast heb je nog slagroom, eetbaar kleurstof, marshmallows en sprinkles nodig. Zó verander je jouw bakkie pleur in een ware regenboog. Enjoy!



Bron: Hello Giggles

