Wijn-koffie is je nieuwe favo drankje

In de categorie ‘best of both worlds‘: er bestaat wijn-koffie en we kunnen er niet over uit. Koffie is onze reddende engel, iedere dag weer. Alleen de geur al maakt het leven een stuk leuker. Wijn heeft precies dezelfde uitwerking op ons – al zullen we niet zo snel een flesje op kantoor opentrekken. Combineer de beste twee drankjes van de wereld en daar is je nieuwe favoriete drankje.

Koffie met wijn klinkt wel een beetje vreemd, maar we kunnen niet wachten om dit drankje eens uit te proberen. Imagine, wat een feestje dat in een kopje is! Durf jij wijn-koffie te proberen?

Bron: Hello Giggles

Lees ook: