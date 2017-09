Wéér een gekke wenkbrauwtrend: de bliksemschicht

Het lijkt niet gek genoeg te kunnen op het gebied van wenkbrauwen. Was een tijdje terug de wavy brow helemaal in, gaan mensen nu voor de bliksemschicht. Met zúlke wenkies zal de spanning in ieder geval hoog oplopen.

En je kunt deze trend gewoon terug laten komen in de rest van je make-up. Ga bijvoorbeeld ook eens voor een lightning bolt als eye-liner. Dat maakt het hele plaatje meer dan compleet.

Bron: Metro.co.uk | Beeld: Instagram