Waarom je nu moet beginnen met podcasts luisteren

Schaam je niet als je nog niet kunt meepraten over ‘je favoriete podcast’. Lange tijd leek dit medium een flop te zijn, maar podcasts maakten een comeback en vandaag de dag zijn miljoenen verslaafd. Het nieuwe bingen doe je met je oren.

Podcast, een samenstelling van de woorden iPod en broadcast, is een audio-uitzending die via een app (bijv de Podcasts-app of iTunes) te downloaden is op je telefoon, tablet of computer. Podcasts worden door bekende artiesten (o.a. Lena Dunham en Alec Baldwin), programma- en bladenmakers gemaakt, maar ook door puberjongens op hun slaapkamer en huismoeders met kinderen. Het mooie van podcasts is de diversiteit, met voor elk denkbaar onderwerp een eigen programma. Van interviews met sterren, spannende true crime verhalen en seksadvies tot politieke discussies, komische hoorspelen en nabesprekingen van de laatste aflevering van Game of Thrones. Er is voor ieder wat wils.



4 redenen waarom je naar podcasts moet luisteren

Het ideale slaapmiddel. Het is bekend dat beeldschermen voor het slapen een no-go zijn en een pilletje misschien ook niet de gezondste oplossing is. Podcasts luisteren is de gouden tip voor iedereen die weleens moeite heeft om de slaap te vatten. Het is ontzettend ontspannend en er zijn zelfs podcasts speciaal gemaakt om jou in slaap te helpen, zoals de The Meditation Podcast of Sleep With Me waar opzettelijk slaapverwekkende verhalen worden verteld. De Podcasts-app heeft een sleeptimer en wat is er nou fijner dan voorgelezen worden voor het slapengaan?

Het kost niets. Je kunt je gratis op podcasts abonneren en bijna alle afleveringen zijn gratis te downloaden.

Vervelende klusjes vliegen voorbij. Voelde je je na een weekend Orange Is The New Black kijken toch een beetje schuldig? Met podcasts kun je onvervalst bingen, terwijl je je ook nog een beetje nuttig maakt. Je luistert ze namelijk terwijl je je kast eindelijk een Marie Kondo-beurt geeft, je naar je werk reist of een rondje in het park rent. Op het strand of in je hangmat is het trouwens ook heerlijk.

Je leert nog eens wat. Van beautytips tot de Tweede Wereldoorlog, er is geen onderwerp te bedenken dat niet uitgebreid besproken in een podcast te vinden is.

Beeld: Shutterstock