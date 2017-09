Waarom je geen klapstoeltjes mee mag nemen naar Disneyland Parijs (en andere rare regels)

De meest magische plek op aarde moet natuurlijk wel magisch blijven. Daarom hebben Disney parken vaak strikte regels, die bedoeld zijn om je bezoek zo probleemloos mogelijk te laten verlopen. Maar een aantal lijken op het eerste gezicht wel heel vergezocht.

Lees ook: Disneyland zegt sorry tegen jongetje dat geen prinses mocht zijn

Klapstoeltjes

Bij pretparken horen lange rijen, en Disneyland is daar helaas geen uitzondering op. Een voorbereid mens neemt daarom een klapstoeltje mee, zodat je niet een uur hoeft te staan. Maar sinds kort heeft Disney het meebrengen van klapstoeltjes verboden. De reden? Ze zijn bang dat als er commotie ontstaat mensen hun ‘inner worstelaar’ zullen ontketenen en elkaar met de stoeltjes te lijf zullen gaan. Toch maar staan dus.

Kado’s

De droom van je kind is eindelijk uitgekomen: jullie gaan naar Disneyland. Na een lange rit besluit je dat het verjaardagscadeau in het park mag worden uitgepakt. Alleen zal de bewaking bij de poort het cadeau al gaan uitpakken. Je mag namelijk geen ingepakte dingen het park mee in nemen. Maar bekijk het positief: de bewaking is vast heel blij met al die kado’s! (ze worden gelukkig niet ingenomen).

Ballonnen

Hoewel je je geen zorgen hoeft te maken als je naar Disneyland Parijs gaat, geldt deze regel wel in de Amerikaanse Disney parken. Daar mag je namelijk geen ballonnen meenemen naar een bepaalt gedeelte van het park, Animal Kingdom. Dit is een soort dierentuin en de dieren zouden kunnen schrikken van knappende ballonnen, of er een kunnen opeten. Daarnaast zijn plastic rietjes en deksels ook verboden.

Rennen

Ook al heb je haast, je mag niet rennen in Disney parken. Deze regel is er om te voorkomen dat mensen struikelen of botsen en om het aantal kinderen die kwijtraken te verkleinen. Gek genoeg worden er wel marathons georganiseerd: vanaf 21 september kun je meedoen met de Disneyland® Paris – Val d’Europe Halve Marathon!

Aanstootgevende tattoo’s en kleding

Wat precies bedoeld wordt met ‘aanstootgevende teksten en beelden’ wordt bedoeld, is onduidelijk. Maar je mag ze niet laten zien, of het nou een tattoo is of een T-shirt. Bedoelen ze hiermee teksten als ‘I love Satan’ of doodshoofden? Je weet het pas als je wordt aangesproken door een beveiliger.

Je mag als volwassene niet verkleed naar het park komen

Mensen die ouder zijn dan 14 jaar mogen niet in een kostuum naar het park komen. Wij vinden dit alvast discriminatie en hebben geen flauw idee waarom de regel dan ook maar bestaat!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: This is Insider Beeld: Giphy en Sanoma