Waan je een zeemeermin met deze supercosy deken van Primark

Ariël mag dan zingen ‘Om als een mens te zijn’, wij zouden maar wat graag eens een dagje zeemeermin zijn. En dat kan ook zomaar, met deze superwarme en comfortabele vissenstaart van Primark.

Lees ook: Deze Disney kerstsok van Primark is té schattig

Hij is warm, heeft glitters, je kunt er in wegkruipen, kost slechts 28 euro en transformeert je in een zeemeermin. We hebben het over dit dekentje dat vanaf nu in de winkels van Primark ligt:

Wij verwachten dat ze snel uitverkocht zullen zijn, want wie wil deze heerlijke deken nu niet? Scoor die van jou dus snel, voor het te laat is!

Bron en beeld: Primark (Instagram)