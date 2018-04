Laat het hoofd van je beste vriendin op je zetten met deze tijdelijke tatoeage

Tijdens een vrijgezellenfeest wil je de bruid in spé zo veel mogelijk verrassen. En hoe kun je nu beter laten zien dat jullie bij #teambride horen dan door een tattoo van haar gezicht op je te laten zetten?

Extra leuk om dan nog even te doen alsof hij echt is. Gelukkig is dat niet waar en zijn het allemaal tijdelijke stempels die na twee à drie dagen alweer verdwijnen. Bij verkoper Lise Grossmann op Etsy kun je naast deze plakplaatjes, ook nog leuke mokken kopen met een portret erop. Ideaal als cadeautje voor de bruiloft!

Positief

Er komen heel veel positieve reacties op de producten van Lise en dat betekent dat het geld het dan ook meer dan waard gaat zijn. Want helaas moet je wel aardig diep in de buidel tasten voor deze tatoeages. Vijfentwintig kleine varianten kosten je iets minder dan 70 euro. Wel geldt: hoe meer je bestelt, hoe goedkoper het wordt. Je moet daarnaast rekening houden met de verzendkosten die nog bovenop het bedrag komen. Zeker dus niet budgetproof, maar wel heel leuk.

Bron: NSMBL | Beeld: Instagram