Video: Deze zwangerschapsaankondiging is gewoonweg geweldig

We hebben al veel creatieve zwangerschapsaankondigingen zien langskomen. Zo vertelde dit stel het met een liedje, dit stel maakte een ontroerende film compleet met dramatische muziek en Beyoncé deed een hele fotoshoot. Hoe kan je dit nog overtreffen? Onderstaand stel vond een manier!

Dit jonge koppel besloot de liplees-skills van de newbie grootvader eens op de test te stellen. Hij kreeg een koptelefoon op en moest raden wat er tegen hem gezegd werd. En hij had lang nodig. Maar ja makkelijk is het ook niet: ‘You are going to be a grandfather‘ klinkt nou eenmaal een beetje als ‘you are going to the beach’ en ‘I am gonne behave‘.

Als hij eenmaal geraden heeft wat er tegen hem gezegd wordt is zijn reactie echter onbetaalbaar. Bekijk de ontroerende video die gedeeld werd door TAB hieronder:

Bron: grazia.nl