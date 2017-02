Video: Oeps! presentator noemt Donald Trump per ongeluk Donald Duck

Toen RTL-Z presentator Roland Koopman vanochtend live het nieuws presenteerde was hij er duidelijk eventjes niet bij met zijn hoofd. Toen hij wilde vragen aan hoe er op Malta gereageerd was op president Donald Trump versprak hij zich en zei hij per ongeluk Donald Duck.

Ronald Koopman sprak live met Fons Lambie. Na de ‘Donald Duck’-verspreking van Ronald konden de twee verslaggevers hun lachen even niet meer inhouden. Na een tijdje pakte Fons de draad echter weer op en ging hij verder met zijn serieuze verslag waarin hij de juiste naam, Donald Trump, nog maar eventjes extra benadrukt.

Bekijk hieronder het hilarische fragment:

Bron: ad.nl