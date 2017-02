VIDEO: Hulk Hogan speelt in Nederlandse reclame

Centraal Beheer heeft voor hun nieuwste Even Apeldoorn bellen-reclame Amerikaanse ster en showvechter Hulk Hogan weten te strikken. In het filmpje speelt de ex-worstelaar de held die een Nederlands gezin te hulp schiet op het strand van Florida.

Kan je je nog de MTV-show ‘Hogan Knows Best’ herinneren? In deze reallife serie kon je je vergapen aan de dagelijkse beslommeringen van Amerikaanse worstelaar Hulk Hogan, zijn platinablonde (inmiddels ex-)vrouw, even blonde dochter Brooke en puberzoon Nick.

Racistische opmerking

Hogan, echte naam Terry Gene Bollea, werd in 2015 ontslagen bij de World Wrestling Entertainment (WWE), nadat er een video naar buiten was gekomen waarin hij racistische opmerkingen maakt over het vriendje van dochter Brooke. Later bood hij z’n excuses aan.

