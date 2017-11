Vergeet zuurstokken, deze kerstsok vul je met je favoriete drankje

Uiteraard worden wij heel erg blij van met zuurstokken en chocolade gevulde kerstsokken, maar deze fancy kerstsok die je vult met je favoriete drankje brengt ons helemáál in de mood voor Kerstmis.

Gevuld met wijn, proseccococktails of deze winterse appelcidersangria, de ‘Santa Flask‘ is hét accessoire dat deze kerstperiode niet aan jouw schouwmantel mag ontbreken. Volgens de productbeschrijving verzamel je in deze lekvrije kerstsok zo’n 2,25 liter van je favoriete drankje. Dat zijn drie flessen wijn!

Je kan de sokken gemakkelijk vullen, uitspoelen en weer opnieuw gebruiken voor je volgende friendmasfeestje. Niet zo’n fan van booze uit een zakje? Dan vul je de sok gewoon met chocolademelk, homemade lemonade of deze alcoholvrije prosecco, uiteraard.

Klinkt als een droom die uitkomt? Dan scoor je de Santa Flask voor € 22,99 via Amazon.

