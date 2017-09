Van deze gezichtsloze make-up krijg je gegarandeerd nachtmerries

Deze make-up artieste laat ons keer op keer versteld staan. Ze heeft nu een look gecreëerd waarbij het lijkt of er een groot gat in haar gezicht zit. Hoe freaky?

Lees ook: Je wordt niet gek: deze vrouw is gewoon heel goed met make-up

Haar nieuwste creatie is gebaseerd op een beeld van Surrealist Salvador Dali. Het duurde haar 1,5 uur om zich om te toveren tot een groot gapend zwart gat. Echt simpel om dit lookje na te maken voor Halloween is het dus niet, maar als het je lukt, steel je gegarandeerd de show. Moet alleen niemand proberen om een bal in je gezicht te gooien.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: HelloGiggles | Beeld: Instagram