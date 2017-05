Deze tweet gaat jouw sushi-ervaring voor altijd veranderen

Sushi: wie houdt er niet van? Of je het nu een uitgebreide sushiboot is, een avondje all-you-can-eat of een lekkere sushidonut als tussendoortje – wij kunnen er geen genoeg van krijgen. En dan hebben we het er nog niet eens over gehad hoe goed het er uit ziet als jij als een volleerde Japanse sushimeesteres je vissige hapjes met stokjes in je mond stopt.

Maar! Nu even over die stokjes. Je kent vast wel die houten stokjes die je bijna in elk sushirestaurant krijgt. Jij gebruikt al jáááren geen vork meer en trekt de chopsticks onmiddellijk zonder aarzelen uit elkaar, slijpt ze nog even tegen elkaar af (om extra professioneel over te komen) en valt dan aan. Toch?

Het blijkt nu dat al jouw pretentieuze gedrag in het restaurant -het ‘slijpen’ van de stokjes, je wasabi in je sojasaus doen, een kannetje sake bestellen (hoewel je dat eigenlijk niet te zuipen vindt)- volledig wordt ondermijnd door jouw onwetendheid op het gebied van stokjes.

Dit is namelijk wat je eigenlijk met die stokjes zou moeten doen:

Yep, we weten het. Shocking. Bovenstaande tweet werd al bijna 5000 keer gedeeld. Jij bent de eerste die het weet – spread the word! Of niet, en gedraag je de volgende keer dat je sushi gaat eten éxtra pretentieus. Hai!

Lees ook:

Bron: Elle