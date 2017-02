Trump blundert tijdens terrorismebetoog met uitspraak over ‘het incident in Zweden’

Sinds het invoeren van het inreisverbod heeft Amerikaanse president Trump veel kritiek te verduren gekregen. Hij grijpt dan ook elke gelegenheid aan zijn verbod te verdedigen en het belang ervan te benadrukken. Helaas voor hem met precies het tegenoverstelde effect.

Trump verdedigde gisteravond in de Amerikaanse staat Florida het inreisverbod. Hij sprak over de veiligheidsrisico’s die immigranten met zich meebrengen, zoals bij de aanslagen in Europa. Hij vervolgde: “En kijk maar naar wat er gisteravond nog in Zweden gebeurde!”

Geen incidenten

Het probleem aan deze opmerking is alleen dat er nu juist helemaal niets gebeurde gisteravond. In Zweden hebben ze tenminste totaal geen idee waar de president op doelt. Er was geen aanslag en er werd geen enkel incident gemeld.

Het laat zich raden dat de hashtag #lastnightinsweden daarna snel trending werd:

🇪🇺🇸🇪 Our thoughts and prayers go out to the all the victims of the horrible tragedy that never happened #lastnightinSweden. Sad! 😢🇸🇪🇪🇺🇩🇪 — itsgreat (@itsgreateu) 19 februari 2017

#lastnightinsweden I thanked our wonderful country for free education and health care 🇸🇪 — Chantelle (@chantelle_here) 19 februari 2017

I love that the main message I’m getting from #lastnightinsweden is that Swedish people have a brilliant sense of humour 👍🏻 — Dr Wilf (@Wilf_McGee) 19 februari 2017

#Lastnightinsweden overwhelming majority went to bed more worried about Trump being @POTUS than possibility of terror attack. — Henrik Melin (@henrikmelin) 19 februari 2017

After the terrible events #lastnightinSweden , IKEA have sold out of this: pic.twitter.com/Bs1XI7ffKG — Jeanna Skinner (@JeannaLStars) 19 februari 2017

We have the best last nights in Sweden. Great nights. Fantastic. Its true. #lastnightinsweden — Marcus Asserdal (@asserdal) 19 februari 2017

For all those involved in the incident #LastNightInSweden the thoughts & prayers of the Bowling Green Massacre Survivors Group are with you. — Redford King (@RedKingsRace) 19 februari 2017

#lastnightinsweden Oh come on, I know I got a bit too drunk but no need to nag the whole world about it. — Jennifer Brännvall (@hell0kill3r) 19 februari 2017

Bron: NOS, ANP, RTL