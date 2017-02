In Tokyo bestaat een waar egeltjescafé en daar willen we nú naar toe

Dierenliefhebbers opgelet: jij gaat binnenkort een retourtje naar Tokyo willen boeken. Want daar heeft een waar egeltjescafé haar deuren geopend , en dat is precies zo geweldig als het klinkt. Cuteness overload!

Het café gaat onder de naam Hedgehog Cafe en is gevestigd in Tokyo. Je kunt er niet alleen thee of koffie drinken en bijkletsen met je vriendinnen, of een lekker taartje verorberen. Want je kunt terwijl je dit alles doet, knuffelen met een egeltje. Een égeltje!

En da’s nog niet alles. Want terwijl je zo’n klein beestje kunt vasthouden, mag je ze ook nog voeren. Met een speciaal daarvoor bestemd lepeltje, kun je de egeltjes van een hapje voorzien. En zeg nou zelf, schattiger dan dit wordt het toch niet?!

Bekijk hieronder hoe het Hedgehog Cafe eruit ziet. Wanneer kunnen we gaan?

Bron: @buzzfeedbringme

