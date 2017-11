Tien signalen dat je écht een ochtendmens bent

Terwijl jouw vrienden pas in actie schieten om 10 uur ‘s avonds, lig jij zeker al een uur lekker te knorren in je bed. Dit zijn tien signalen dat je een echt ochtendpersoon bent.

1. Tsjirp

Jouw ideale wekker: de vogeltjes die hun leukste liedjes beginnen te fluiten. Niets beter om je dag vrolijk te beginnen en zelf al fluitend uit bed te springen.

2. Hello world

Je houdt ervan om de zon te zien opkomen in de ochtend en je vindt het fijn om samen te ontwaken met de wereld. De ochtend is een magisch moment van rust voor alles plots in stroomversnelling gaat en hectisch wordt.

3. Breakfast for champions

Het ontbijt is absoluut je favoriete maaltijd van de dag. Muesli, eitjes, spek, fruit, cornflakes, havermout, pannenkoeken, yoghurt, boterhammen met kaas of choco, cake… noem maar op. Je eet als een koningin ‘s morgens.

4. Moe

Je slaagt er niet in om ‘s avonds lang wakker te blijven op de bank. Je valt dan ook al snel in slaap tijdens een serie of film, tot grote frustratie van je vriend naast je die niet wil Netflix-cheaten en dus alweer op de pauzeknop moet duwen.

5. True love

Je houdt van je bed, het is je beste vriend die je járenlang met open dekens in zijn warme kussens ontvangt. Slapen is een van de fijnste dingen die er bestaan en je hebt die bekwaamheid supergoed onder de knie.

6. Concentratie

Je hebt al gesport, boodschappen gedaan én gedoucht voor 9 uur ‘s morgens. In de voormiddag sta je ook scherp en is je concentratie op z’n best. Je verzet dan ook het meeste werk voor lunchtijd.

7. Babbelwaterval

Je kent het woord ochtendhumeur totáál niet. Je babbelt aan één stuk door tijdens het ontbijt tot grote frustratie van je grumpy tafelgenoten.

8. Snoozen is voor mietjes

Je hebt een grote hekel aan snoozen. Waarom zou je die wekker 10 (!) keer laten afgaan om uiteindelijk toch pas een uur later uit je bed te kruipen. Hallo verloren tijd!

9. Going out

Je snapt niet dat feestjes pas beginnen na 12 uur ‘s nachts. Je moet alle moeite van de wereld doen om er nog fris en fruitig uit te zien op dat uur én heel je ritme is gegarandeerd om zeep. Grrr!

10. Boring

Heel wat mensen, vooral de nachtuilen, vinden je ongelooflijk saai en vinden – onterecht – dat je heel wat mist in je leven door zo vroeg onder de wol te kruipen.

