Ticket naar Disneyland please: er bestaan nu Mickey Mouse-donuts

Voor sommige dingen ben je nooit te oud. Zoals Disneyland bijvoorbeeld! Of je nou een kind of volwassen bent, we kunnen áltijd genieten van de attracties, de Disneyfiguren en natuurlijk het eten. Met zijn laatste creatie op het gebied van eten, heeft Disneyland zichzelf wat ons betreft overtroffen.

Het fantasiepark verkoopt namelijk sinds kort Mickey Mouse-dontus. Dat zijn donuts in de vorm van het hoofd van de bekende tekenfilmmuis. De donut heeft een lichtroze glazuur en is bezaaid met discodip, waardoor ie heel goed bij de magie van het park aansluit. Je begrijpt: wij kopen het liefst direct een ticket om die donut te gaan proeven.

Er zit echter wel een addertje onder het gras. De Mickey Mouse-donuts zijn namelijk alleen te koop in Remy’s Bakery in Disneyland Shanghai… Hm, toch maar even wachten tot ie overwaait naar een park iets dichter bij huis?

Bron: Hello Giggles | Beeld: Instagram