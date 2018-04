Te grappig: je kan vandaag Waar is Wally spelen in Google Maps

Iedereen kent Wally wel: het bebrilde tekenfiguurtje in rood-wit gestreepte trui met bijpassende muts. Waren we vroeger gek op de Waar is Wally-platen, vandaag kunnen we dankzij Google onze jeugd herbeleven. Je kan namelijk Waar is Wally spelen in Google Maps (!), maar let op: alleen vandaag.

Je kan het spel spelen zodra je op het Wally figuurtje klikt wanneer je Google Maps opent. Op verschillende locaties over de hele wereld kan je Wally zoeken, zoals op het strand van Surfer’s Pardise Beach in Australië en in het Olympisch Stadion in Pyeongchang, Zuid-Korea.

Niet alleen is het mogelijk om op zoek gaan naar Wally, ook zijn de andere bekende Wally-figuren verstopt, zoals de tovenaar en Wally’s vriendinnetje Wenda.

Waar is Wally?

De tekeningen uit de boeken van Waar is Wally? van illustrator Martin Handford zijn wereldwijd bekend. De platen zijn bezaaid met honderden figuren en grappige situaties. Juist door al die kleine tekeningetjes is het een behoorlijke uitdaging (en dat is zacht uitgedrukt) om Wally te vinden.

1 april

Ieder jaar verzint Google weer iets leuks op 1 april. Zo konden we vorig jaar het spelletje Ms. Pac-Man spelen in Google Maps en in 2014 was het mogelijk om Pokémons te vangen. We zijn erg benieuwd naar Google’s volgende stunt!

Bron: AD | Beeld: Google Maps