Te grappig: deze tweets beschrijven hoe mannen zich gedragen als ze ziek zijn

Als wij vrouwen een griepje hebben, gaan we gewoon door. Al druipt het snot bij wijze van spreken uit onze neus, er is geen tijd om ziek te zijn. Maar mannen daarentegen… Het lijkt wel alsof de wereld vergaat als ze zich ook maar een beetje rillerig voelen. Wij zetten daarom de leukste en herkenbaarste tweets over de #mancold op een rijtje.

1.

I’m 9 months pregnant. My husband has a cold. Who’s complaining more? #mancold — Alli Moos (@allijane87) 17 maart 2017

2.

Hubs and I both have the flu. Only difference is I’m cleaning the kitchen and he’s dying. — Lady Lawya (@Parkerlawyer) 15 februari 2017

3.

My husband has a cold so we’re using google maps to plot the quickest routes to local emergency rooms. Pray for us. — EricaTriesToTweet (@EricaWhoToYou) 22 november 2016

4.

My husband isn’t even sick anymore and we are still talking about how sick he was a few weeks ago. — EricaTriesToTweet (@EricaWhoToYou) 24 februari 2017

5.

I’ll be on my deathbed and my husband will still say, “Oh man. I’ve got the worst cold ever. The. Worst.” — Jennifer S. White (@yenniwhite) 22 maart 2017

6.

When husband is sick: -Make me soup? (*sniffle)

-Sleeps all day When I’m sick: -What’s for dinner?

-Let’s clean out the basement! — Lorie (@LorieGZ) 22 mei 2017

7.

My husband is home sick from work today and it’s like having one thousand babies. — Sarah del Rio (@sarahdelri0) 15 december 2014

8.

When my husband is sick, I feel so bad for me — rebekah roberts 🎈 (@bekahrobertswar) 1 juni 2017

Bron: NSMBL | Beeld: Twitter & Shutterstock