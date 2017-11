Te cute: chill nu in een matchende pyjama met je hond

Geef toe: je houdt meer van je viervoeter dan van sommige familieleden. Dus als wij jou vertellen dat je nu matching pyjama’s kunt kopen met je lieveling, dan wil je dat toch gewoon hebben??

Zo kun je samen onder een dekentje genieten van knisperend haardvuur in je matching outfits. Het zou zo het decor voor een prachtige kerstkaart kunnen zijn (of hebben we je nu op te veel ideeën gebracht?). Je koopt deze sets bij onder andere FabDog, waar je de keuze hebt uit verschillende kleuren en patronen. Zo lopen jij én je hond er zeker fabuleus bij.

Snuggles by the fire with your human, does it get any better? 💁🏻❤️🔥 Feat. @petitpennybg in fabdog® Matching Human + Dog Green Plaid PJ Holiday Set available at fabdog.com 🎁 Een bericht gedeeld door fabdog® (@fabdoginc) op 7 Nov 2017 om 3:05 PST

Bron: NewsMonkey | Beeld: Instagram