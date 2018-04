Pak iedereen in met deze strikjeswenkbrauwen

Mocht je jezelf nu een echt cadeautje vinden, dan kun je dit nu bekronen door je in te laten pakken. Vrij letterlijk, want deze strikjeswenkbrauwen teken je gewoon op je gezicht.

Lees ook: Zet de bloemetjes buiten met deze speciale ‘garden eyebrows’

Het is het idee van de Duitse make-up liefhebber Lisette Scheffler. Ze legt aan PopSugar uit hoe ze op het idee kwam om strikjes te maken van haar wenkbrauwen. Lisette: ‘Ik zag hoe alle browtrends in het verleden erg populair werden en ik dacht dat het grappig zou zijn om mijn eigen variant te creëeren. Dus bedacht ik de strikjeswenkbrauwen.’

De straat op

Zelf maken? Dat kan heel simpel. Lisette gebruikt de Maybelline Eyestudio Brow Satin Define + Fill Duo om de boogjes te tekenen en houdt alles in vorm met de wenkbrauwgel van Benefit Cosmetics. En wel de Gimme Brow+ Volumizing. Gelukkig ziet de Duitse zelf ook in dat het voor veel mensen iets te gewaagd is om zo de straat op te gaan. Lisette: ‘Om eerlijk te zijn denk ik niet dat iemand het huis zo zou verlaten, maar een meisje heeft deze creatie nagemaakt en vertelde me dat het heel grappig was. Het draait uiteindelijk allemaal om plezier en creativiteit!’ En zo is het.



Bron: Newsmonkey & Popsugar | Beeld: Instagram