Sneeuwengelen 2.0: de snow face is nu de trend

Gisteren was heel Nederland omgetoverd tot een winterwonderland. Naast de kachel met een grote kop thee is natuurlijk heerlijk, maar dat dikke pak brengt ook veel sneeuwpret met zich mee. Het maken van de welbekende sneeuwengel lijkt echter verleden tijd. De snow face is de nieuwste trend.

Vroeger heb je vast weleens een sneeuwengel gemaakt: je gaat languit in de sneeuw liggen en maakt een wijd-sluitbeweging met je armen en benen. De sneeuwengel moet echter plaats maken voor een andere winterse trend, die net zo simpel is. Nu ga je alleen niet op je rug in de sneeuw liggen, maar op je buik. Je duwt je gezicht in de sneeuw en tada: een snow face!

Twitteraars en Instagramgebruikers hebben de trend inmiddels uitgeprobeerd en delen het resultaat online.

Ik heb net met mijn moeder iets uitgevonden wat ik echt heel grappig vond en ik heb het nooit eerder gezien, dus bij deze: 1, steek je hoofd in de sneeuw. 2, pak je telefoon en maak een foto met flits. 3, bekijk alle fantastische sneeuw gezichten. pic.twitter.com/c2eqhrYH41 — Janneke (@traantjess) 10 december 2017

#snowface #harvey @harvey_yorke Een bericht gedeeld door iyorke (@iyorke) op 10 Dec 2017 om 11:32 PST

Didn’t realise how ugly I am… #faceplant #snowface #snow #wales Een bericht gedeeld door Benjamin James (@five_aces) op 10 Dec 2017 om 11:37 PST

@SkyNews my daughters face in the snow. Imprinted until we took a picture and it came to life. She was totally amazed. Happy 9yr old with her art. @mk_citizen #snowface @NASA Looking at Mars pictures differently now pic.twitter.com/Bv7qOifSau — Julie Pearl (@JulesPearl1) 10 december 2017

Of je gezichtsvorm écht zo duidelijk in de sneeuw te zien is, betwijfelen we. Heb jij het al getest?